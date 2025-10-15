Palermo, il consigliere comunale Giuseppe Mancuso passa alla Lega

"Mi identifico in questo partito che rispetta i principi cristiani"

PALERMO – Aveva lasciato cinque mesi fa il gruppo ‘Lavoriamo per Palermo’, riferimento del sindaco Roberto Lagalla, per transitare al Misto in rappresentanza di Noi Moderati, adesso Giuseppe Mancuso, vice presidente vicario nel consiglio comunale a Palermo, passa alla Lega.

L’adesione al partito di Matteo Salvini è stata annunciata in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni dal deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia, al suo fianco Giuseppe Mancuso e la consigliera Sabrina Figuccia. “Non è stato semplice, ho riflettuto in questi giorni. Mi identifico in questo partito che rispetta i principi cristiani”, ha detto Mancuso.

Figuccia: emergenza sicurezza, chiediamo zone rosse a Palermo

“In queste ore il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il governatore della Sicilia Renato Schifani verranno ricevuti dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi – ha detto il deputato Vincenzo Figuccia -: sul tavolo ci sono alcune richieste della Lega, a partire dall’introduzione delle zone rosse, aree geografiche all’interno delle quali verrà negato l’accesso a soggetti che si sono macchiati di reati in modo perpetuo. Servono anche azioni forti per negare a questi soggetti l’accesso ai locali e dovremmo arrivare a installare metal detector all’interno di specifiche aree geografiche come fossimo in aeroporto”.

Per Figuccia “a Palermo siamo all’anno zero, il momento di insicurezza è paragonabile a quello seguito alle stragi Falcone e Borsellino quando arrivarono i Vespri. Bisogna incentivare le azioni di perquisizione all’interno delle case dove si sa che ci cono soggetti che per appartenenza a nuclei di famiglie mafiose detengono armi – afferma Figuccia -. Non è immaginabile non sapere che c’è un traffico armi, ottenute con blitz in dimore private per poi smerciare la refurtiva in città. Non ci accontenteremo di una generica presenza di esercito e forze dell’ordine, ma vogliamo numeri certi: quanti sono, come verranno distribuiti e in quali aree geografiche. Non c’è una soluzione unica e nessuno è nelle condizioni di avere una bacchetta magica, ma dobbiamo avere la consapevolezza di essere all’anno zero”.

La Lega chiede inoltre all’amministrazione comunale “più telecamere per la video-sorveglianza e un sistema di illuminazione adeguato, soprattutto in particolari zone della città dove il degrado e p’abbandono creano la tempesta perfetta dell’illegalità”.