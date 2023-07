Palermo, il consorzio universitario Ares presenta l’offerta formativa

Presentato anche il libro di Roberto Messana “La forza di andare oltre. Una Sicilia seconda a nessuno”

3' DI LETTURA

Presentata a Palermo la nuova offerta formativa per anno accademico 23/24 dell’Università’ Telematica Pegaso, dell’Universitas Mercatorum e dell’Università Telematica San Raffaele. L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, ha visto la presenza di diverse istituzioni come Giampiero Cannella, assessore alla cultura del Comune di Palermo, Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Nunzio Reina, vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Presenti in rappresentanza del gruppo Multiversity (società che a livello nazionale detiene la proprietà delle citate università) area manager e quadri direttivi.

A presentare i lavori il PR Director for Italy di TransMedia Group, nota azienda americana specializzata in comunicazione e pubblicità, Nunzio Panzarella.

Da oggi la nuova proprietà del gruppo Multiversity (che ha acquistato da Iervolino le sopra menzionate università digitali) sbarca a Palermo e lo fa affidandone le redini in Sicilia Occidentale alla società controllata ARES University della famiglia Messana che tramite Roberto Messana e i suoi figli continua la crescita nel mercato della formazione digitale, attraverso una manifestazione tenutasi nella nuova sede ufficiale e di esami che si trova dentro uno dei capolavori dell’architettura razionalista di Palermo, il Palazzo Monumentale Tempio Munito Fortezza Mistica, alle spalle del Teatro Massimo.

Roberto Messana, ex sostituto commissario di polizia penitenziaria dimessosi dai ruoli dopo 30 anni di onorato servizio ed oggi poliedrico imprenditore palermitano, già sponsor anno calcistico 21/22 tramite la società di famiglia del Palermo Calcio, guida il gruppo nella Sicilia Occidentale.

Nel corso della cerimonia, c’è stato anche il lancio editoriale del nuovo saggio di Messana, dal titolo “La forza di andare oltre. Una Sicilia seconda a nessuno”.

Per Messana, pioniere della cultura digitale e dell’e-learning in Sicilia, i vantaggi veri della digitalizzazione non sono ancora realmente stati compresi dai siciliani, sebbene importanti realtà come appunto le Camere di Commercio siano partner a livello nazionale dell’Universitas Mercatorum, avendone subito intuito la portata innovativa e i benefici per i percorsi di formazione continua sia della classe impiegatizia che di quella imprenditoriale.

Insistendo sul fatto che le migliori idee non vengono dalla ragione ma da una lucida e visionaria follia, Messana ha spiegato che “al giorno d’oggi anche la tecnologia ci giunge in soccorso, divenendo utilissima per lo sviluppo di percorsi formativi, permettendo di studiare da casa e di maturare competenze (come nel caso delle università telematiche) che sono pari a quelle offerte dagli atenei tradizionali”.

Nel suo libro, Messana ha tratteggiato la diffidenza con cui gli italiani all’inizio degli anni 2000 si approcciavano all’e-learning, sottolineando come oggi questo paradigma si sia ribaltato.

Per Messana, così come per Ares University, la vera sfida per il rilancio economico dell’Isola passa da una comprensione profonda delle opportunità che il digital è in grado di dare, soprattutto nel caso dei servizi, uno tra tutti quelli turistici, dato che proprio il turismo anche connesso allo svolgimento di esami presenziali post Covid in sede, può e deve essere un asset strategico per la nostra regione ed il suo capoluogo.

Messana ha lanciato inoltre dei messaggi alla classe dirigente siciliana affinché si abbia il coraggio di dare nuova linfa e nuove idee a una terra, dove ognuno possa intraprendere liberamente iniziative imprenditoriali e che non sia seconda ad altre regioni d’Italia.

Oltre a questo, il titolare della Ares university ha passato in rassegna la storia del consorzio universitario Ares, fondato ben 15 anni fa, che partendo da un telefono cellulare e dedicandosi a diffondere la cultura dell’education online, offrendo assistenza a chi si iscrivesse alle telematiche, è divenuto un’azienda palermitana leader nel settore, destinando risorse anche a progetti di responsabilità sociale d’impresa (riqualificando a proprie spese opere di grande pregio artistico come il Tempio Munito Fortezza Mistico, di proprietà dell’Associazione nazionale invalidi e mutilati di guerra) e ottenendo la stima e la fiducia di un colosso quale Multiversity, primo gruppo per capitalizzazione in Italia nel mondo dell’education online, di cui oggi è sede ufficiale a Palermo e in Sicilia occidentale.