Palermo, il gruppo di preghiera in via Libertà: chi sono – IL VIDEO

Tanta gente ha chiesto chi fossero

PALERMO- In questa mattina di luglio, in via Libertà a Palermo, si è palesato un gruppo, all’angolo con via Notarbartolo. Persone che, con un microfono da campo, hanno cominciato a riflettere e a pregare.

Naturalmente, il dettaglio, nella centralissima ed elegante strada, non è passato inosservato. Tanta gente ha chiesto chi fossero. Chi sono, dunque? Sono i fedeli della Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Sferracavallo.

Li abbiamo avvicinati, chiedendo il permesso di fotografare e filmare. Una pratica inconsueta quella della preghiera itinerante? No, ci hanno spiegato che per loro e un’abitudine e che continueranno.