Il vento ha fatto crollare l'arbusto posizionato in occasione delle feste

PALERMO – Il maltempo che si è abbattuto su Palermo, provocando danni e facendo crollare persino qualche ponteggio, non ha risparmiato gli alberi, neanche quelli di Natale. Numerosi arbusti sono caduti, in vari quartieri della città, e quello eretto sul sagrato della Cattedrale, in occasione delle feste, non ha fatto eccezione. Come testimonia la fotografia, l’albero di Natale a due passi dalla chiesa principale della città si è disteso su un fianco a causa del forte vento.