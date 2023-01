Palermo, il mercato entra nel vivo: tanti giocatori in uscita

Il punto sulle principali indiscrezioni tra potenziali arrivi e partenti

3' DI LETTURA

PALERMO – Mentre il Palermo inizia il mini-ritiro a Roma in vista della ripresa del campionato il mercato di gennaio entra nel vivo. Il direttore sportivo dei rosa Leandro Rinaudo, all’apertura di questa sessione invernale, ha affermato che l’obiettivo sarà quello di alzare il livello dell’organico nonché di sfoltire la rosa, facendo eco a quanto dichiarato in precedenza dal tecnico Eugenio Corini.

Da parte dei rosanero ci si attende, quindi, una finestra di calciomercato scoppiettante, al fine di raggiungere nel minor tempo possibile l’obiettivo dichiarato della permanenza in categoria con uno sguardo alla griglia play-off distante pochi punti.

IL MERCATO IN USCITA

Sono tanti, in casa Palermo, i nomi nella lista dei partenti. L’allenatore dei rosa ha dato come priorità proprio lo sfoltimento della rosa, per dare la possibilità a chi ha trovato poco spazio in maglia rosanero a poter trovare altrove minutaggio e maggiore continuità.

La prima cessione è stata già ufficializzata ed è quella di Andrea Accardi, passato a titolo definitivo al Piacenza in Serie C alla luce delle zero presenze racimolate in questo girone d’andata del torneo cadetto. Per Doda, Peretti e Devetak, esclusi dai convocati per il ritiro a Roma, manca soltanto l’ufficialità del loro trasferimento in prestito rispettivamente all’Imolese, alla Recanatese e alla Viterbese tutte militanti in Serie C. A questi dovrebbe aggiungersi a breve anche il nome di Pierozzi che, quasi sicuramente, farà ritorno alla Fiorentina per poi essere nuovamente ceduto a qualche altra compagine di Serie B.

LA SITUAZIONE OVER

Tutti questi nomi, tuttavia, non liberano slot utili per la lista Over e sarà quindi necessario operare altre cessioni per poter procedere con innesti di giocatori d’esperienza. Tra i maggiori candidati alla partenza sembrerebbero esserci Lancini, adocchiato da più squadre di B e di C, e Crivello che al contrario pare non abbia mercato e per entrambi, in caso di mancata cessione, potrebbe profilarsi l’ipotesi di esclusione dalla lista.

Rimangono da capire, per completare il capitolo mercato in entrata, le situazioni relative a Floriano, Soleri e Vido. Floriano, nonostante l’età, potrebbe rimanere a Palermo per dare il suo contributo dalla panchina mentre Soleri, viste le tante richieste dalla Serie C, potrebbe partire in prestito per trovare maggiore continuità. Terza serie che avrebbe puntato gli occhi anche su Vido, fin qui deludente in maglia rosanero e a rischio rientro anticipato all’Atalanta per essere rigirato in prestito altrove. Difficile invece, nonostante il forte interesse del Cesena di Toscano, una potenziale partenza di Valente del quale Corini sembrerebbe non volersi privare.

IL MERCATO IN ENTRATA

Propedeutica al mercato in uscita, già particolarmente nel vivo, vi è la situazione in entrata con tanti nomi finiti nel taccuino del duo formato da Rinaudo e Zavagno. Il primo innesto è ormai cosa fatta e porta il nome di Renzo Orihuela, difensore ventunenne prelevato dal Montevideo City Torque per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale del club rosanero.

Gli altri due nomi in cima alla lista dei desideri del Palermo sembrerebbero, al momento, essere quelli di Paulo Azzi e di Demba Seck. Il primo è un terzino sinistro classe 1994 adattabile ad esterno, 15 presenze in campionato con la maglia del Modena ma sul quale è forte l’interesse del Frosinone capolista del torneo cadetto. Il secondo è un’ala destra di proprietà del Torino, appena ventunenne e con sei presenze nell’attuale campionato di Serie A. Seck, che ha ben figurato in Coppa Italia proprio contro i rosa, non rientra più nei piani del Toro ma anche per lui la concorrenza sembra particolarmente agguerrita.