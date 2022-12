Palermo, il plauso del sindaco per il blitz antidroga allo Sperone

Il ringraziamento di Lagalla ai magistrati e alle forze dell'ordine

PALERMO – “Le 39 misure cautelari eseguite stamattina dai carabinieri hanno il grande merito di spezzare una solida rete dello spaccio di stupefacenti in città. Sono profondamente grato – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – per l’operazione svolta nel quartiere Sperone dal comando provinciale dell’Arma di Palermo che è il frutto di un’importante attività di indagine condotta in sinergia con la Procura della Repubblica di Palermo e la Direzione distrettuale antimafia. Ai magistrati e alle forze dell’ordine va tutto il sostegno di questa amministrazione comunale perché lo spaccio di droga si rivela ancora la maggiore fonte di guadagno per le cosche mafiose, come dimostrano anche le storie di consumo di stupefacenti che coinvolgono in questo periodo soprattutto i più giovani”.