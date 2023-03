Palermo, il prefetto ai sindaci: “Pieno supporto nei progetti Pnrr”

“Saremo sempre aperti al dialogo, al confronto, perché è fondamentale l'implementazione del sistema delle opere previste dal piano“

PALERMO – “Gli enti titolari dei progetti Pnrr avranno il pieno supporto. I comuni si sentono soli, incontrano mille difficoltà nella risoluzione di certe situazioni e a volte è vero. Questa sinergia è un’opportunità importante da cogliere, tra progetti di efficientemente energetico, pianificazione urbana, azioni da sviluppare. L’istituzione di questi organismi farà da supporto ai Comuni e agli Enti territoriali titolari di progetti Pnrr”. Lo ha detto il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta nella Sala Dalla Chiesa nell’incontro con i sindaci della provincia di Palermo nel quale sono state illustrate le azioni del presidio territoriale unitario, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato dal ministero dell’Interno.

“Quella del Pnrr è una materia nuova anche per noi – ha aggiunto il prefetto – Siamo nelle fasi più cruciali per capire cosa sta accadendo ai territori e stiamo realizzando a livello locale questa collaborazione tra le istituzioni. Saremo sempre aperti al dialogo, al confronto, perché è fondamentale l’implementazione del sistema delle opere previste dal piano. Abbiamo dato la massima disponibilità per essere fianco dei comuni affinché il programma e i progetti per il Sud non vadano persi. Si tratta di uno dei piani più concreti degli ultimi anni, ed è priorità di tutti impegnarsi”. Al confronto ha preso parte anche Daniela Dagnino, direttore della Ragioneria territoriale dello Stato.