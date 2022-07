Palermo, il punto sul mercato: tanti nuovi innesti in arrivo

Tante trattative e affari in via di conclusione nelle ultime ore di calciomercato rosanero

3' DI LETTURA

PALERMO – I motori del calciomercato del Palermo, adesso, iniziano a farsi roventi. Dopo la sconfitta rimediata in amichevole contro il Pisa il mercato rosanero sembra aver avuto un’improvvisa accelerata, con tante operazioni in entrata per rinforzare la rosa e in uscita per liberare una lista Over praticamente piena.

Definite le conferme dei giocatori in scadenza e chiuso l’affare Brunori in viale del Fante è anche il momento dei primi saluti. Dopo i mancati rinnovi di Pelagotti e Odjer lascia i rosa anche Mattia Felici che, dopo la risoluzione anticipata del prestito, è tornato in Serie C passando a titolo definitivo alla Triestina. Manca solo l’ufficialità, invece, per il passaggio di Giron al Crotone e di Dall’Oglio all’Avellino, entrambi i giocatori hanno lasciato il capoluogo siciliano e mancano solo gli annunci delle loro nuove avventure.

NUOVI INNESTI IN ARRIVO

In entrata, oltre a Brunori e al già ufficializzato Pigliacelli, anche Salvatore Elia e Marco Sala possono ritenersi a tutti gli effetti giocatori del Palermo. Entrambi i giocatori sono in città e nel pomeriggio di ieri si sono già uniti, come dimostrano le foto e i video circolati ieri sui social, ai nuovi compagni per una giornata in barca. Manca, quindi, soltanto l’annuncio ufficiale del club rosanero per comunicare ai tifosi i due nuovi innesti nello scacchiere del tecnico Baldini.

Non solo Elia e Sala ma, nelle prossime ore, potrebbero essere formalizzati altri due innesti che sembrano in dirittura d’arrivo. Il primo è Ionut Nedelcearu, roccioso difensore rumeno classe 1996 proveniente dal Crotone, atteso in città nella giornata di domani per visite medica e firma del contratto che lo legherà ai rosa. Possibile giornata di visite, quella di domani, anche per il trequartista ventunenne Matteo Stoppa, in arrivo in prestito dalla Sampdoria dopo l’ultima stagione trascorsa alla Juve Stabia condita da 11 gol e 6 assist.

I NOMI NUOVI: CALO’ E DEVETAK

Il mercato in entrata non è destinato a fermarsi qui, nella serata di ieri infatti sono emerse due nuove trattative che sembrano essere in stato avanzato. La prima è legata a Giacomo Calò, centrocampista classe 1997 in uscita dal Genoa e protagonista nella passata stagione a Benevento con 31 presenze e 4 assist. I rosa, nelle ultime ore, avrebbero superato il SudTirol nella corsa al giocatore e a breve anche lui potrebbe approdare nel capoluogo per le visite mediche.

La seconda riguarda il ventitreenne Mladen Devetak, terzino destro del Vojvodina che all’occorrenza può anche fare il difensore centrale. L’interesse dei rosa sul giocatore serbo con passaporto croato sarebbe molto forte, la trattativa sembrerebbe avviata e potrebbero esserci sviluppi concreti nelle prossime ore. Rimane calda anche la pista che porta a Edoardo Pierozzi, terzino destro classe 2000 della Fiorentina che arriverebbe a Palermo con la formula del prestito.

CESSIONI: IN TANTI AI SALUTI

Relativamente, per concludere, al capitolo cessioni i prossimi a lasciare il capoluogo siciliano potrebbero essere Somma e Crivello, dati per partenti ma con contratti che rendono difficile l’avvio di trattative concrete, nonché Broh e Fella. Possibile destino in prestito in Serie C per Peretti, Marong, Doda e Silipo mentre bisogna capire la posizione di Luperini, dato da molti come potenziale partente vista la corte serrata del Perugia di Castori.