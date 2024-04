Palermo, il risveglio dal coma a Pasqua: ora esce dalla Rianimazione

Migliorano le condizioni del ragazzo di 22 anni

PALERMO- Sta meglio. Si potrebbe definire ‘fuori pericolo’, se non fosse necessaria sempre la massima cautela, ma sarebbe una definizione non scorretta. Lui è il ragazzo di 22 anni, vittima di un incidente, che si è risvegliato dal coma, nel giorno di Pasqua, a Palermo.

I sanitari che gli hanno salvato la vita e che lo curano assiduamente saranno, comprensibilmente, contenti: oggi è previsto il trasferimento dalla Rianimazione dell’ospedale Civico al reparto di Ortopedia. L’abbandono della Terapia intensiva, come si comprende, è un’ottima notizia. Significa che si entra in una fase della cura, dopo una operazione al femore, che non è più all’insegna dell’emergenza immediata.

Questa è una storia che ha commosso tanti, perché offre l’immagine di una speranza sempre possibile. Appena pochi giorni fa, lo schianto, il ricovero e tanta apprensione. Poi, il risveglio proprio nel giorno di Pasqua. Ma ogni giorno è Pasqua, quando si festeggia un ritorno alla vita.

L’abbiamo raccontata, come abbiamo scritto della stretta di mano con la madre, un segno importante. Quei due genitori non si sono mai staccati dal capezzale del figlio. Ma i giorni dell’angoscia più acuta sembrano, ormai, alle spalle.