Si è svegliato dal coma a Pasqua: la stretta di mano alla mamma

Il terribile incidente in viale Regione per un 22enne

PALERMO– Una stretta tra le mani, come per aggrapparsi ancora di più all’amore che lo sostiene, nella sua risalita. Lui ha ventidue anni, ieri, nel giorno della Pasqua, è uscito dal coma, tredici giorni dopo un pauroso incidente stradale.

I medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico lo tengono sotto stretta osservazione. Il ragazzo ha dovuto affrontare una tracheotomia, non può ancora parlare, ma reagisce alle stimolazioni e ha stretto la mano della madre, che gli sta accanto e che lo veglia, senza sosta, con il papà. Entrambi non lasciano mai l’ospedale, per stare vicini al figlio.

Dietro questa storia di affetti familiari, c’è una lunga attesa, ci sono state verosimili preghiere e comprensibili momenti di sconforto. Era lo scorso 16 marzo, all’alba, quando lo schianto si verificò in viale Regione. Le cronache riferiscono di una uscita fuori strada e del drammatico impatto contro una palma.

Adesso, arriva un particolare che aggiunge speranza alla lotta. L’immagine delle mani che si ricongiungono, dopo il risveglio, nel giorno della Pasqua.