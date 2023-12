Palermo, il sindaco e l’assessore firmano i protocolli per la sicurezza

Cosa prevede l'accordo

PALERMO- Il sindaco Roberto Lagalla, insieme all’assessore alla Polizia Municipale Dario Falzone, ha firmato oggi i protocolli d’intesa tra il Comune di Palermo e il Nucleo di volontariato regionale dell’Associazione nazionale dei Carabinieri, il Gruppo di volontariato e Protezione civile dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato e il Gruppo di Protezione Civile dell’Associazione nazionale del Fante. Così si legge in una nota.

Cosa prevede la convenzione

La convenzione prevede la collaborazione delle associazioni con la Polizia municipale per lo svolgimento di attività di osservazione, salvaguardia e segnalazione nel centro storico, nei parchi pubblici e, in genere, nel territorio anche nell’ambito di iniziative e manifestazioni aventi rilevanza pubblica, con modalità da concordarsi di volta in volta con il Comando di Polizia municipale.

“Sono molto contento di questo accordo per il quale l’amministrazione e il Comando lavorano da mesi e ringrazio le tre associazioni per la disponibilità e l’entusiasmo che hanno dimostrato nello sposare questa causa. Il progetto è importante perché incrementa garanzia e sicurezza per i cittadini ed è il motivo per il quale intendiamo integrare la vigilanza soprattutto nei due assi principali del centro storico, il Cassaro e via Maqueda e su altre aree come quella di via Isidoro La Lumia. È un esperimento al quale tengo molto che, mi auguro, possa prevedere una seconda fase che è quella di un ulteriore potenziamento in futuro del servizio”, afferma il sindaco Roberto Lagalla.

Le attività dei volontari

I volontari delle associazioni convenzionate, una quindicina in tutto, identificabili dall’uniforme della propria associazione di appartenenza, saranno un punto di riferimento per la cittadinanza e opereranno a supporto del personale della Polizia municipale nelle seguenti attività: attività di presenza sul territorio finalizzata ad una migliore e corretta vivibilità della città; presenza attiva nelle seguenti aree: parchi pubblici, centro storico, zone marinare e aree ludiche in generale; eventi di carattere sportivo, religioso, sociale o culturale co-organizzati dall’amministrazione comunale; presenza attiva, ma non sostitutiva alle altre Forze di Polizia sul territorio comunale, attività di osservazione, prevenzione e mediazione, finalizzata al rispetto delle norme di civile convivenza; altre attività comunque connotate da specifico interesse pubblico per il benessere della cittadinanza.

Cosa possono fare

I volontari non hanno poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni impositive o repressive, né possono richiedere esibizione di documenti di identità personale, ma procederanno alla segnalazione delle situazioni di degrado o di anomalie rilevate, oltre a svolgere funzioni di informazione, ausilio e rassicurazione della cittadinanza.

Il servizio partirà già nell’ambito delle festività natalizie e di fine anno.

