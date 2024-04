Palermo, il tavolo antiracket: “Supporto a chi dice no alla mafia”

Forzinetti: "Gli imprenditori potranno chiedere aiuto"

PALERMO – “Si è riunito il tavolo antiracket e si è discusso sulla stesura del prossimo avviso pubblico per l’erogazione dei contributi a soggetti vittime del fenomeno mafioso e delle estorsioni”. Lo dichiara l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti. “Durante la riunione abbiamo ritenuto opportuno istituire uno sportello al fine di supportare gli imprenditori vittime di mafia e racket che affiancherà il lavoro delle associazioni presenti sul territorio – aggiunge – Gli imprenditori potranno chiedere aiuto e supporto all’amministrazione al fine di attivare le procedure previste dai nuovi regolamenti approvati, in sinergia con la commissione attività produttive, per sviluppare nuove attività imprenditoriali o avere ristoro per i danni subiti”. “A tale scopo abbiamo istituito un nuovo indirizzo mail che potrà essere utilizzato dagli utenti per avere supporto e richiedere all’amministrazione aiuti economici secondo quanto disposto dai regolamenti comunali: sportelloantiracketimprese@comune.palermo.it Vogliamo dimostrare di essere vicini, concretamente e propositivamente, a tutti gli imprenditori vittime del fenomeno mafioso, che deve essere denunciato e contrastato in tutte le sue forme”, conclude.