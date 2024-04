Non si ferma l'ondata di furti, tentati o riusciti

PALERMO- Ancora un altro colpo con spaccata, stavolta tentato, a Palermo. La polizia è intervenuta e c’è stato un arresto. Ma non si ferma l’allarme. “La Polizia di Stato, stanotte, ha sventato un furto ad esercizio commerciale ed ha tratto in arresto un uomo, ‘in flagranza di spaccata’”, si legge in un comunicato.

“Il capillare presidio del territorio in una zona che corre al confine tra le strade della movida giovanile ed il popoloso quartiere di Borgo Vecchio – prosegue la nota – ha consentito di intervenire in tempo ed impedire che un furto con spaccata fosse portato a compimento”.

Gli agenti hanno bloccato un uomo a volto scoperto che aveva già danneggiato e quasi infranto la vetrina di un negozio in via Principe di Belmonte. Inutile il suo tentativo di fuga, come la successiva resistenza. Nei dintorni è stato rintracciato un masso, ‘l’attrezzo’ prescelto per mettere a segno il furto.

Ancora allarme

L’allarme per i furti a Palermo è sempre costante, come racconta la cronaca. Appena qualche giorno fa, una spaccata ha mandato in frantumi un’edicola di via Principe di Villafranca all’altezza di via Caltanissetta. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via soldi, gratta e vinci e altro.

Sempre nello stesso periodo, si è verificata una ‘irruzione’ in un bar, accanto al teatro Massimo. Qualcuno nel cuore della notte ha danneggiato la vetrina del bistrot Verdi 13 ed è entrato nell’esercizio commerciale portando via il registratore di cassa.

Gli oggetti usati dai protagonisti di un crimine reiterato? I più svariati: il masso, il piccone e perfino… il lavandino. Come è avvenuto nel febbraio scorso al ‘Dante Cafè‘ (nella foto).