Palermo, il vento crea danni e disagi: caduti alberi e calcinacci

Danni al tendone del circo di via Ernesto Basile

1' DI LETTURA

PALERMO – Il maltempo sta imperversando a Palermo e in provincia. Decine di alberi, abbattuti dal vento, sono finiti in strada. Caduti calcinacci dai cornicioni. Al momento non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Circonvallazione di Monreale, nella zona della Favorita, su viale Diana, in via San Lorenzo. Danni nel tendone del circo in via Ernesto Basile. Disagi anche i provincia nei comuni della fascia costiera da Isola delle Femmine a Capaci a Bagheria.

Il vento forte ha causato qualche disagio all’aeroporto Falcone Borsellino, dove due aerei sono stati dirottati a Catania: il volo proveniente da Roma delle 8 di stamattina e di quello proveniente da Cuneo delle 12. “Ma – spiegano dall’aeroporto – le condizioni sono variabili. Gli atterraggi, tranne questi due casi, avvengono regolarmente”.

FOTO DI ARCHIVIO