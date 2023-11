Palermo in crisi e contestato: oggi torna “Rosaenero Web&Tv”

Si parlerà della sconfitta col Cittadella

1' DI LETTURA

PALERMO – Una puntata caldissima di “Rosaenero Web&Tv”. Il Palermo è in crisi nerissima ed è stato subissato dai fischi del “Barbera”. I rosa perdono in casa contro il Cittadella e vengono contestati dati tifosi, che prendono di mira soprattutto Eugenio Corini. Ora c’è la sosta, si torna in campo domenica 26 novembre a Terni, ma la società deve dare un segnale.

Solita squadra ‘in campo’

A trattare questi e tanti altri temi la solita squadra: conduce il direttore di LiveSicilia Guido Monastra e partecipano i giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sul Palermo, con curiosità e immagini.

La trasmissione andrà in onda in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre) e VRSicilia.it intorno alle 14.40, dopo il Tg di pranzo, e sarà visibile a partire dalle 16 anche sul sito e sui canali Facebook di LiveSicilia.it e Stadionews.it.