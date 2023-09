Palermo, in fiamme una discarica abusiva

In zona Cantieri Navali

PALERMO – Una discarica abusiva è stata data alle fiamme questo pomeriggio nella zona dei Cantieri Navali in via Enrico Fileti. Qualcuno ha appiccato le fiamme alla catasta di spazzatura dove era presente immondizia di ogni tipo. Le fiamme alte hanno sprigionato fumo visibile in diverse zone della città. Sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo avere spento le fiamme hanno fatto segnalazione al Comune per fare rimuovere la catasta di immondizia accumulata.