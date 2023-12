Bloccato in via Evangelista di Blasi

PALERMO – Ha rubato un’auto nel quartiere Borgo Nuovo ed è stato arrestato dopo un inseguimento dai poliziotti di una volante. Il furto è avvenuto in piazza Armerina. Grazie al gps i poliziotti sono riusciti a rintracciare la posizione. La vettura è stata intercettata in via Leonardo da Vinci, dove è iniziato un inseguimento finito in via Evangelista di Blasi, dove il ladro è uscito dall’auto e ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti. Il gip ha convalidato l’arresto.