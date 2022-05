Palermo: incendi, il prefetto Forlani scrive ai Comuni

I sindaci devono lavorare per far ripulire i terreni incolti ai proprietari

Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha mandato una nota a tutti i comuni, amministrazioni della provincia ed enti gestori delle strade per mettere in atto tutte le iniziative per prevenire gli incendi. E’ stato chiesto il monitoraggio nell’ambito dei territori e delle strutture di competenza nei centri urbani e nelle zona di campagna soprattutto nelle zone di pregio ambientale e naturalistico. I sindaci devono lavorare per far ripulire i terreni incolti ai proprietari. Quelle aree sono le più pericolose in caso di incendi. Particolare attenzione è stata riservata alle procedure di informazione dei cittadini sia per il rispetto delle regole, che al possibile utilizzo del numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 per eventuali segnalazioni anche di potenziale pericolo. E’ possibile segnalare gli incendi o i possibili incendiari anche utilizzando l’app Youpol della polizia di Stato.