Palermo, incendio al Moltivolti: guasto elettrico

I primi accertamenti hanno escluso la pista dolosa.

PALERMO – È stato un guasto elettrico a causare l’incendio nel locale Moltivolti, ristorante di cucina internazionale ma anche luogo di incontro fra culture nel rione Ballarò di Palermo e di progetti di inclusione sociale.

Le fiamme si sarebbero propagate da un condizionatore.

Tutto è andato in fumo.

“Questa è la notizia che non avremmo mai voluto darvi – si legge sul profilo Facebook del locale, gestito da Claudio Arestivo – Come potete immaginare siamo sotto shock nel vedere il frutto di anni di lavoro andare letteralmente in fumo, e nonostante l’abbraccio immediato della nostra rete il dolore è immenso”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco punto dai primi accertamenti è venuto fuori il malfunzionamento elettrico. Esclusa, dunque, la pista dolosa.

