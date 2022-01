Palermo, incendio al Moltivolti: la solidarietà dalle istituzioni

PALERMO – “Un bar, un ristorante, un coworking, un’impresa sociale, un centro culturale. Un porto sicuro. Moltivolti e’ tutto questo e anche di piu’. Oggi la notizia che non volevamo ricevere. Il periodo non e’ facile ma resistere e’ un dovere. Un abbraccio ai miei fratelli e alle mie sorelle di Moltivolti. Non siete soli. Riapriremo e saremo piu’ forti”. Cosi’ su Facebook il deputato siciliano Erasmo Palazzotto commentando la notizia dell’incendio nei locali di Moltivolti nel quartiere Ballarò, a Palermo.

Al parlamentare siciliano si unisce anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “In questo momento di dolore e sconforto sono vicino ai proprietari, ai dipendenti e a quanti animano ogni giorno il MoltiVolti, luogo di accoglienza e integrazione. A loro va la mia solidarietà. MoltiVolti rappresenta un modello virtuoso di nuova socialità connessa al territorio. Un’esperienza foriera di sviluppo socio-economico, ispirato ai valori di condivisione, rispetto delle culture e legalità”.

“Moltivolti rappresenta una delle esperienze più significative, concrete e interessanti di integrazione e lavoro a Palermo”. Ha affermato Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo. “Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà agli operatori e ai dipendenti del locale, danneggiato gravemente stanotte da un incendio e al di là delle cause, che dovranno essere accertate, confermiamo l’impegno della Cgil a contribuire a una veloce ripresa delle attività”. Il segretario della Cgil Palermo stamattina si è recato sul posto per portare il sostegno e la solidarietà del sindacato ai lavoratori del centro multietnico da anni punto di riferimento a Ballarò e promotore di tante iniziative per l’accoglienza ai migranti, i diritti, la partecipazione e la legalità.



