Palermo, incendiato il ristorante Moltivolti FOTO

PALERMO – Le fiamme, nella notte, hanno completamente divorato il locale: il Moltivolti, ristorante di cucina internazionale e coworking per progetti di inclusione sociale, è stato completamente devastato da un incendio le cui cause sono ancora da accertare. A darne comunicazione è la gestione del locale su Facebook, su cui arrivano anche i messaggi di solidarietà di clienti e cittadini.

Il messaggio di Moltivolti

“Questa è la notizia che non avremmo mai voluto darvi – si legge sul profilo Facebook del locale – Stanotte un incendio scoppiato per cause ancora da accertare ha gravemente danneggiato il nostro caro Moltivolti. Come potete immaginare siamo sotto shock nel vedere il frutto di anni di lavoro andare letteralmente in fumo, e nonostante l’abbraccio immediato della nostra rete il dolore è immenso. Ci prenderemo qualche ora per fare la conta dei danni e ricostruire l’accaduto per attivare tutte le misure del caso”.

Le reazioni

Ad appena cinquanta minuti dalla pubblicazione della notizia sono già centinaia i commenti di solidarietà per Moltivolti, provenienti da cittadini che frequentano il locale. Allo shock, in molti aggiungono anche la volontà di partecipare alla ricostruzione: “È uno shok. Sono senza parole. Mi dispiace tantissimo. Pronta ad aiutarvi in qualsiasi modo per ricostruire in fretta un posto così importante per Palermo. Forza ragazzi! Siamo con voi” si legge nel commento di Silvia, mentre Ciccio scrive un ricordo affettuoso del locale: “Mi dispiace terribilmente. A parte il sostegno morale spero facciate partire una raccolta fondi e saremo in tanti ad essere presenti. Quello è il posto in cui ho conosciuto mia moglie, quello è il posto dove ho suonato tantissime volte. Quello è il posto dove ho stretto diverse amicizie. Quello è il posto dell’accoglienza. Quello è il posto che, come una fenice, rinascerà dalle sue stesse ceneri. Ne sono certo. Coraggio”.

Tra i vari commenti anche quello di Cecilia Strada, ex presidente della Ong Emergency: “Amici, davvero una notizia devastante, sono senza parole. Un abbraccio fortissimo: Moltivolti è la casa di tutte e tutti noi”.