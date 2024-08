Palermo, incendio e guasto al Policlinico: disagi in ospedale

Fiamme spente, l'attività sta ripartendo

PALERMO – Incendio nei locali tecnici del tunnel del Policlinico di Palermo. Si tratta dei locali che si trovano sotto l’area verde della struttura. A causa delle alte temperature, le batterie del gruppo di continuità si sono surriscaldate dando vita alle fiamme.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto è intervenuta la squadra antincendio interna del ‘Paolo Giaccone’, che ha poi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate e il nucleo Nbcr sta testando la qualità dell’aria.

Sistema informatico in tilt, pronto soccorso chiuso

L’incendio arriva dopo una notte travagliata al Policlinico, dove un guasto nella sala elettrica ha mandato in tilt il sistema informatico. Un contrattempo che ha provocato la chiusura del pronto soccorso per tutta la notte, con inevitabili disagi per pazienti e medici.

