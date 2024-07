Palermo, incendio all’ecomostro di via Tiro a Segno

Le fiamme si sarebbero sviluppate da alcuni frigoriferi

PALERMO – Incendio stamattina all’interno dell’ecomostro di via Tiro a Segno, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione avrebbero preso fuoco dei frigoriferi.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Nella zona si è alzata una colonna di fumo nero.

Disagi anche per i lavoratori del cantiere municipale che si trova a pochi passi. E’ la seconda volta che accade in pochi giorni: esattamente una settimana fa erano stati dati alle fiamme cumuli di spazzatura. L’immobile era stato ripulito per essere abbattuto ma negli ultimi giorni era stato utilizzato ancora una volta come discarica.