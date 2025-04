Non ci sono persone coinvolte

via Sampolo

ROMA – Un incendio è divampato in un bar in via Sampolo a Palermo.

Palermo, incendio in un bar

Sono stati danneggiati alcuni locali. Il rogo sarebbe stato causato da un guasto elettrico, che ha coinvolto principalmente la zona degli uffici dello stesso bar, provocando pochi danni, grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco.

Nella zona del rogo sono intervenute diversi uomini e donne del comando provinciale. Non ci sono state persone coinvolte.