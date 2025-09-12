Sul posto i vigili del fuoco

PALERMO – Paura a pochi metri dalla stazione centrale a Palermo. A fuoco le baracche in piazza Giulio Cesare. Un tempo rivendite di valigie, souvenir e borse, da tempo sono ormai abbandonate e sottoposte a sequestro. Il rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio: quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che dovranno accertarne le cause.

Baracche a fuoco: il sequestro

Le baracche sono presenti in piazza Giulio Cesare da almeno vent’anni. I commercianti palermitani le avevano cedute a negozianti bengalesi ma le costruzioni in lamiera nei mesi scorsi erano state sequestrate dalla polizia municipale, in previsione della realizzazione di un parcheggio.

Negli ultimi tempi i residenti della zona hanno spesso protestato per lo stato di abbandono in cui si trovano. Dopo il sequestro, eseguito alla fine dello scorso anno, le strutture sono diventate discariche e luoghi di rifugio per tossicodipendenti, nonostante la presenza dei sigilli. Dovranno essere demolite dal Comune.”

“Condizioni vergognose”

E’ davvero vergognosa la condizione in cui si trovano queste baracche – ha detto negli scorsi giorni Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione –. Il Comune deve intervenire in tempi molto brevi per ripristinare finalmente la legalità in una zona abbandonata”.

“Poco distante c’è il parcheggio degli uffici comunali al centro di continue richieste di intervento da parte dei residenti anche quello in balia di clochard, prostitute e spacciatori. Serve una profonda azione di riqualificazione di una zona al centro di una piazza che potrebbe essere bellissima e che è invece è in stato di abbandono”.