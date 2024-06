Pare che la causa del rogo sia un corto circuito

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte in via Palmerino al civico 6, a Palermo. Le fiamme sono partite da un appartamento al quarto piano. Una grossa nube di fumo nero ha invaso la scala e tanti residenti sono scesi in strada.

Nell’abitazione sembra che non ci fosse nessuno. I vigili del fuoco sono entrati all’interno. Pare che la causa del rogo sia stato un corto circuito. Alla fine dell’intervento quando la zona è stata bonificata i residenti sono tornati a casa. Non ci sono feriti.