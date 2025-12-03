 Palermo, incendio in casa per una stufa: anziana in codice rosso al Civico
Palermo, incendio in casa per una stufa: anziana in codice rosso al Civico

L'intervento dei vigili del fuoco in via Silvaggio
QUARTIERE NOCE
PALERMO – Una donna di 88 anni è stata salvata questa mattina dai vigili del fuoco dopo essere stata investita dal fumo e dalle fiamme divampate nella camera da letto. Le fiamme sarebbero state provocate dal cattivo funzionamento di un televisore o da una stufetta elettrica al secondo piano di un palazzo in via Matteo Silvaggio, nel quartiere Noce a Palermo.

La donna svenuta a causa del fumo è stata portata in salvo dai vigili del fuoco che l’hanno affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata col codice rosso all’ospedale Civico di Palermo.

