Palermo, incendio in un appartamento di via Castellana

L'intervento dei vigili del fuoco

PALERMO- Un incendio è divampato in un appartamento in via Castellana, a Palermo. Un uomo è rimasto intossicato e soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Policlinico per un trattamento in camera iperbarica.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Sono intervenute anche diverse auto della polizia. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi all’uomo che abita al secondo piano di una palazzina da sei. Danni limitati solo all’abitazione. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del rogo.