Palermo, incidente ad una donna: il comune non risponde allo studio legale

La signora si è rotta una gamba cadendo a causa di una sconnessione della strada

PALERMO – Lo Studio3A-Valore che assiste un’anziana di 83 anni che si è rotta una gamba cadendo per terra in via La Loggia a Palermo a causa di una sconnessione della strada totalmente occultata dal ramo di una pianta, non ottiene risposta dal Comune di Palermo per intraprendere l’azione risarcitoria

Lo studio legale acquisita tutta la documentazione clinica e le testimonianze relative all’accaduto, hanno denunciato il fatto e chiesto appunto i danni al Comune di Palermo in quanto ente custode della strada. Ma questa e le diverse e ulteriori “Pec” di sollecito inviate da Studio3A all’Amministrazione comunale palermitana, l’ultima lunedì 3 luglio, non hanno sortito alcun riscontro – dice lo studio legale – il Comune non ha nemmeno fornito le coperture assicurative, indicando cioè la compagnia con la quale è assicurato per la responsabilità civile verso terzi per dare modo allo studio di poter trattare direttamente il danno in via stragiudiziale con i liquidatori dell’assicurazione, evitando di dover adire le vie legali.

“Una condotta sconcertante, non solo per il totale mancato rispetto nei confronti di una cittadina, a cui, dopo tutto ciò che ha dovuto subire, da mesi non viene data nessuna risposta, ma anche sul piano delle possibili conseguenze giuridiche: l’Amministrazione, impedendo di fatto che quanto meno si tenti di pervenire a una transazione che sarebbe certamente favorevole anche per l’Ente rispetto all’incerto esito di una causa, potrebbe incorrere nel danno erariale” dice lo studio legale.