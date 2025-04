E' deceduto a Villa Sofia. Chi è la vittima.

PALERMO – E’ morto in ospedale un motociclista che era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sull’autostrada A/29 Palermo-Mazara, in direzione di Trapani.

Giovanbattista Ventimiglia, conosciuto da tutti come “Jhonny”, avevai 34 anni. E’ deceduto a Villa Sofia, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. La moto, per ragioni che ancora devono essere ricostruite, si è scontrata con un’auto nei pressi dello svincolo di Villagrazia di Carini.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma a distanza di poco tempo le sue condizioni sono precipitate. Le lesioni riportate nell’impatto si sono infatti rivelate gravissime.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada al traffico. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.