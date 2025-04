Perde il controllo della bici e si schianta contro un muro: grave un uomo

Un 38enne è in prognosi riservata

PALERMO – Si trovava in sella alla sua bicicletta quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Drammatico incidente nel giorno di Pasquetta a Palermo, dove un uomo è rimasto gravemente ferito.

E’ in prognosi riservata

E’ successo in via Celona, nel quartiere Borgo Nuovo, da cui alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato M.M, bengalese di 38 anni, in ospedale con codice rosso: è stato ricoverato a Villa Sofia e la prognosi è riservata.

I rilievi e la dinamica

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi. In base a una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo era arrivato in via Celona dalla via Sebastian Bach. Stava percorrendo uno slargo leggermente in discesa quando è uscito di strada ed è avvenuto l’impatto contro il muro laterale di un’abitazione al civico 32. Il ciclista, sbalzato dalla sella, ha violentemente battuto la testa.

Il tragico incidente a Settecannoli

L’ultimo grave incidente a Palermo era avvenuto a metà aprile nella zona di Settecannoli. Vincenza Lombardo, 65 anni, si trovava in via Portella della Ginestra con i due nipotini, quando l’auto guidata da una 25enne l’ha travolta sul marciapiede. Per la donna, finita sotto il mezzo e gravemente ferita, non c’è stato nulla da fare.

Bimbi fuori pericolo

I bambini di due e tre anni erano invece stati trasportati all’ospedale Di Cristina. Il più piccolo, inizialmente in condizioni più preoccupanti, è stato sottoposto a due interventi chirurgici e ha risposto bene alle terapie. Il fratellino aveva riportato ferite più lievi e già la scorsa settimana sono stati dichiarati dai medici fuori pericolo.