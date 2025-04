I due bimbi investiti con la nonna a Palermo: sono entrambi fuori pericolo

Il più piccolo è stato estubato e respira autonomamente

PALERMO – Migliorano nettamente le condizioni dei due bambini che sabato sono stati travolti da un’auto in via Portella della Ginestra a Palermo. Si trovavano con la nonna, Vincenza Lombardo, che ha perso la vita a 65 anni nel terribile impatto avvenuto vicino al panificio della famiglia.

Il bimbo di 2 anni era in condizioni gravi

Il più piccolo, un bimbo di due anni, era stato ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Di Cristina. E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico per le fratture a una mano e ad un altro di chirurgia maxillo-facciale. Nelle scorse ore è stato estubato e ha cominciato a respirare autonomamente: secondo i medici è ormai fuori pericolo.

Ricoverato sin da subito in Rianimazione, sarà presto trasferito in un altro reparto. Il fratellino, che ha tre anni, era stato ricoverato nello stesso ospedale, ma in condizioni meno gravi. Anche lui sta meglio e si trova nel reparto di Chirurgia. In tantissimi hanno pregato per i due nipotini di Vincenza Lombardo, una donna amata e benvoluta da tutti che a Settecannoli viene ricordata con grande affetto.

La dinamica dell’incidente

Il giorno della tragedia, la 65enne si trovava sul marciapiede, nei pressi del civico 16. Teneva per mano i due bambini quando sono stati investiti dalla Fiat Seicento guidata da una ragazza di 25 anni neopatentata. Il mezzo ha prima travolto due fioriere, poi la donna con i nipoti. Vincenza Lombardo è finita sotto l’auto, i sanitari del 118 l’hanno trasportata al Buccheri La Ferla in condizioni disperate. E’ deceduta poco dopo.

Automobilista indagata

La giovane automobilista è ora indagata per omicidio colposo e lesioni. Il giorno dell’incidente ha accusato un malore dopo il terribile impatto ed è stata trasportata in ospedale. Poi è stata sottoposta agli esami per verificare se avesse assunto droghe o alcol e accertare quindi le sue condizioni psicofisiche al momento dello schianto: i test hanno dato esito negativo.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Le indagini sulla dinamica, condotte dall’Infortunistica della polizia municipale, sono tuttora in corso. Resta da comprendere per quale motivo la giovane abbia perso il controllo del veicolo, al punto da invadere il largo marciapiede di via Portella della Ginestra e da travolgere i tre pedoni. Per questo gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non è inoltre escluso che l’automobilista stesse utilizzando il cellulare: anche su questo aspetto si attendono riscontri.