Palermo, incidente in corso Calatafimi: traffico in tilt

Circolazione bloccata, fortunatamente nessun ferito grave

PALERMO – Incidente tra uno scooter e un furgone in corso Calatafimi, all’incrocio con via Chinnici, a Palermo. Lo scontro tra i due mezzi si è verificato intorno alle 8.45 e ha mandato il traffico in tilt nella zona. Secondo una prima ricostruzione lo scooter stava procedendo in direzione Monreale quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro il furgone che percorreva corso Calatafimi in direzione piazza Indipendenza.

Secondo le prime ipotesi pare che l’incidente sia stato provocato da un sorpasso azzardato della moto. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il conducente dello scooter che ha riportato qualche lieve escoriazione.