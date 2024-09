Palermo, incidente in pieno centro: scontro tra due moto 

Un comitato accende i riflettori: "Serve più monitoraggio"

PALERMO – Incidente stradale nel centro di Palermo. Due moto si sono scontrate coinvolgendo nell’impatto anche un pedone nella trafficatissima via Roma.

Le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire. Dalle prime ricostruzioni, ci sarebbero almeno due feriti: il conducente di uno dei mezzi, rimasto a terra dopo l’impatto, e il passante che ha subito una contusione ad un braccio. Sul posto operatori del 118 e agenti di polizia sono già a lavoro. A tentare di ricostruire quanto accaduto sarà però il reparto di infortunistica stradale della polizia municipale. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Vittorio Emanuele, intersezione che è spesso palcoscenico di incidenti.

Il Comitato per una mobilità sostenibile anche a Palermo ha commentato l’accaduto, evidenziando le lacune di una strada che a loro avviso andrebbe regolamentata meglio. “Il nostro comitato si batte quotidianamente per segnalare e proporre delle soluzioni concrete per la città – spiegano -. Per via Roma abbiamo detto più volte che servirebbe una riorganizzazione. A partire dall’introduzione della ‘Zona 30’, migliorando le condizioni dell’asfalto e della segnaletica, prevedendo dei controlli mirati durante le notti, con posti di blocco e pattuglie nelle zone della movida, vigilando sul corretto rispetto dei limiti della velocità e delle regole del codice della strada, che purtroppo a Palermo in molti non rispettano, dalle più semplici alle più importanti”.

“Vogliamo una città civile, rispettosa e sicura – aggiungono -. Palermo sembra stare prendendo sempre più la direzione opposta. Noi ci saremo e continueremo ad essere cittadinanza attiva, ma è bene che chi amministra si assuma la propria responsabilità e dia un seguito alle parole e alle promesse”.