Via Roma, Carta e Colucciello incontrano i cittadini: “Istituiremo la zona 30”

Verranno installate anche 562 nuove telecamere

PALERMO – Zona 30 a breve, in via Roma, a Palermo, perché di immediata attuazione. Poi, la creazione di un percorso ciclabile vero e proprio con tanto di cordolo che verrà finanziato coi fondi del Pnrr in arrivo nei prossimi anni che, al momento, sarebbe comunque impossibile realizzare a causa dell’asfalto rotto che va riparato. Sono le promesse dell’assessore alla mobilità sostenibile, Maurizio Carta, che oggi ha partecipato all’assemblea cittadina organizzata a piazza San Domenico. Al suo fianco, anche il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, e il presidente di circoscrizione Giovanni Bronte.

I ciclisti

I rappresentanti dei ciclisti, che hanno partecipato numerosi all’assemblea cittadina, sono tornati ancora una volta alla carica insistendo per l’abolizione del divieto in via Maqueda, ma senza ottenere altri sconti sulla misura. Tra gli argomenti trattati anche le piste ciclabili in totale stato di abbandono, le buche di cui è tappezzata la città e pure le aree pedonali, continuamente invase dai mezzi a motore.

Le soluzioni

A maggio arriveranno i nuovi 30 vigili urbani promessi qualche mese fa. “Ne servirebbero però almeno altri 800” per presidiare al meglio la città e assecondare tutte le richieste e le esigenze esposte dai cittadini, fa notare Colucciello. Il comandante, avendo a disposizione il “20-30% di forze in meno”, ha comunque “aumentato del 30% le sanzioni nei confronti dei mezzi a motore” in questi mesi, in particolare, per quelle automobili che trasgrediscono alle regole. Un dato che evidenzia tutta la buona volontà del corpo di polizia di migliorare la vivibilità della città e scoraggiare chi fa un uso improprio del proprio veicolo. “562 nuove telecamere per aumentare i controlli” saranno installate nelle prossime settimane, svela inoltre Colucciello. Una rivelazione che fa ben sperare i cittadini che richiedono a gran voce maggiore attenzione da parte dell’amministrazione e multe per chi viola i divieti.