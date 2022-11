Palermo, incidente in via Libertà: un ferito trasportato in ospedale

Il traffico è andato in tilt, con una corsia chiusa a metà per permettere i rilievi agli agenti della polizia municipale

1' DI LETTURA

PALERMO – Giornata da dimenticare per gli automobilisti palermitani. Dopo lo scontro tra un’automobile e uno scooter in viale Regione Siciliana, se ne registra un’altro all’incrocio tra via Libertà e via Notarbartolo.

In questo caso ad essere coinvolti sono un’automobile e due scooter. La circolazione della zona ha subito numerosi rallentamenti, anche perché parte di una corsia è stata chiusa per consentire i rilievi da parte della polizia municipale. Un uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Sofia.