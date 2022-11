Palermo, scontro auto-scooter in viale Regione: traffico in tilt

Ferito un uomo che era alla guida della moto. Sul posto la polizia municipale

1' DI LETTURA

PALERMO – Incidente stradale in viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo scontro tra un’auto e uno sccoter si è verificato all’altezza della rotonda dell’ex Motel Agip. L’incidente, che ha coinvolto un Piaggio Liberty e una Mini Cooper verde ha mandato in tilt il traffico in tutta la zona.

Il giovane che era alla guida del mezzo a due ruote è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto il personale dell’infortunistica della polizia municipale che sta cercando di effettuare i rilievi e ripristinare al più presto la circolazione. Presenti anche gli uomini della ditta Interventa che si occupano della messa in sicurezza della strada.