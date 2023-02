Incidente Albergheria, Martino Terranova non ce l’ha fatta

Il 22enne era rimasto travolto in uno scontro lo scorso 15 febbraio

Martino Terranova non ce l’ha fatta. Il giovane 22enne si è spento nelle scorse ore all’Ospedale Civico dove era stato portato il 15 febbraio a seguito di un grave incidente in via Luigi Cadorna, nel quartiere Albergheria di Palermo. Il 22enne era a bordo della sua moto da cross Husqvarna e si è scontrato con una Smart guidata da un 37enne.

Le sue condizioni erano gravi e hanno fatto pensare ai medici di dichiarare la morte celebrale.

Sui social il dolore per la morte è comunitario e viene interpretato tra i primi dalla chiesa dei Fornai di Palermo che su Facebook scrive: “Martino, anche lui, un altro ragazzo del nostro quartiere è volato troppo presto alla casa del Padre. Verremmo dire tante cose, l’unica cosa che ci viene in mente: Cari ragazzi, la vita è un dono prezioso e va preservata e custodita. Basta un attimo e la vita viene meno. Custodiamoci, stiamo attenti, tuteliamoci. Possa il Signore consolare i familiari – si legge nel messaggio -, possa la madre addolorata stare vicino alla mamma e al papà”.

Molti i messaggi sui social che si rincorrono sui social di persone che si stringono al dolore della famiglia e ricordano la solarità del giovane che oggi si è spento.