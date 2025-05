L’incidente e il decesso in ospedale: indagini sulla morte di una donna

Il 6 febbraio scorso l'inizio del calvario

PALERMO – Sarebbe stata investita da uno scooter, ma quell’incidente non era stato segnalato e la donna si sarebbe recata al pronto soccorso soltanto l’indomani. Era il 6 febbraio scorso, il giorno in cui avrebbe avuto inizio il calvario di Grazia Schimmenti, 82 anni, deceduta al Policlinico ieri, 11 maggio.

Non era stato necessario il ricovero

In base a quanto i familiari hanno riferito ai medici e all’Infortunistica della polizia municipale, l’incidente si sarebbe verificato in via Leonardo da Vinci, senza apparenti gravi conseguenze iniziali. Al punto che l’anziana era stata accompagnata in ospedale soltanto il giorno dopo, quando sono state rilevate microfratture che non avevano reso necessario il ricovero.

L’aggravamento ad aprile

Le sue condizioni si sarebbero aggravate a fine aprile, quando la donna è stata nuovamente trasportata in ospedale e ricoverata. In quel caso è’ stato necessario un intervento chirurgico d’urgenza. Dopo un primo miglioramento, le speranze si sono spente nella mattinata di domenica.

Le indagini

L’Infortunistica della polizia municipale ha nel frattempo accertato che di quell’incidente non c’è traccia: il 6 febbraio nessuna segnalazione era arrivata da via Leonardo da Vinci. E’ stata informata la procura che ha disposto il sequestro della cartella clinica della donna.

