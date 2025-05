Tragico incidente a Ficarazzi, muore un ragazzo di 19 anni

Il giovane è deceduto dopo il trasporto al Civico

PALERMO – Ha perso il controllo dell’auto, poi è finito contro un muro. Un incidente avvenuto sulla strada statale 113, tra Bagheria e Ficarazzi, si è rivelato fatale per un ragazzo di 19 anni.

Si tratta di Francesco Frisco, che viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, è uscita improvvisamente fuori strada, nei pressi di un mobilificio. E’ successo la sera del 5 maggio, quando alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme: il ragazzo è stato trovato in condizioni gravissime ed è stato trasportato all’ospedale Civico, dove è poco dopo deceduto.

I rilievi e le indagini

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco i carabinieri di Bagheria. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’impatto. La morte del giovane ha provocato grande choc in tutta Ficarazzi, dove in tanti conoscono la famiglia.

Il sindaco: “Momento doloroso”

Il sindaco, Giovanni Giallombardo, ha condiviso il suo cordoglio tramite i social: “A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, desidero esprimere il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Francesco Frisco”.

“In momenti così dolorosi, non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto lasciato da una perdita tanto prematura quanto ingiusta. Ci stringiamo con affetto sincero alla famiglia – conclude il primo cittadino – agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Francesco, condividendo il loro dolore”.