Palermo, tragico scontro tra una bici e un’auto: muore un ciclista

Quarta vittima nel giro di pochi giorni in città

PALERMO – Un altro incidente mortale a Palermo, stavolta in via Marinuzzi, dalle parti della stazione centrale. A perdere la vita un ciclista di cinquant’anni che ha riportato ferite gravissime dopo l’impatto con un’auto.

Stava percorrendo la pista ciclabile

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo in sella alla sua bici la pista ciclabile, quando all’incrocio tra le vie Mortillaro e Marinuzzi si è verificato lo scontro con una Lancia Ypsilon guidata da un giovane. L’impatto si è rivelato violentissimo: il ciclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma l’uomo era già in condizioni disperate.

Ciclista morto a Palermo: quarta vittima in pochi giorni

E’ deceduto poco dopo al Civico. Sul luogo dell’incidente anche l’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Si tratta del quarto incidente mortale nel giro di pochi giorni nel capoluogo siciliano, dopo quelli in via Pitrè e in via Messina Marine, dove hanno perso la vita Samuele Gambino di 20 anni e Giuseppa Peri, di 67 e quello in viale Regione Siciliana in cui è rimasto ucciso Patrick Thomas Nicholson, 20 anni.