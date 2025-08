Morto a 20 anni nel giorno del suo compleanno: “Thomas, un ragazzo d’oro”

Il giovane motociclista ha perso la vita in viale Regione

PALERMO – Avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, ma una giornata che doveva essere all’insegna della gioia si è invece trasformata in tragedia. Patrick Thomas Nicholson, vent’anni compiuti ieri, 4 agosto, ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana nel pomeriggio.

L’incidente in viale Regione

Era in sella a una moto Yamaha quando è avvenuto lo scontro con una Fiat Panda che non gli ha lasciato scampo. L’impatto si è verificato a poca distanza dal Ponte Corleone, sulla carreggiata laterale. Il ragazzo era nato a Palermo e abitava ad Altofonte, dove in tantissimi conoscono la famiglia, che ha origini canadesi.

Comunità in lacrime: il dolore per Thomas

La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità, che nelle scorse ore ha condiviso il proprio dolore sui social: “Villaciambra Malpasso e Piano Maglio si stringono oggi all’mmenso dolore di Gordon Nicholson e della sua famiglia per la tragica scomparsa di Patrick Thomas. Che la terra ti sia lieve, piccolo angelo”, si legge. “Thomas, un ragazzo d’oro con una vita davanti. Avrei voluto riabbracciarti un’ultima volta”, scrive l’amico Giovanni.

L’evento sportivo annullato

E ancora, il messaggio della squadra sportiva e società organizzatrice di eventi di triathlon e nuoto, Extrema, che dopo la tragedia ha annullato una manifestazione: “In un momento doloroso come quello che ha coinvolto la famiglia Nicholson e noi tutti in Extrema, non ci sentiamo di rispettare questo nostro appuntamento festoso del Nuoto sotto le Stelle. Ci sarà un altro momento, ma non è adesso. Rinviamo tutto, stringendoci in un grande abbraccio ai nostri cari Gordon, Giovanna, Samuel, Gabriel e Simona per la perdita di Thomas Patrick”.

Tre giovani vite spezzate in pochi giorni a Palermo

Il ragazzo è il terzo ventenne che ha perso la vita a Palermo nel giro di pochi giorni. Giovani vite spezzate che hanno gettato la città in un profondo sconforto. Da Simona Cinà, trovata morta in una villa dove si stava svolgendo una festa di laurea a Bagheria, a Samuele Gambino, rimasto ucciso in un altro incidente stradale avvenuto sabato notte in via Pitrè.

“Thomas? L’Ho visto crescere”

“Simona, Samuele e Thomas – scrive Matteo Giammona, che conosce bene la famiglia Nicholson -. Aspettando gli esiti per la non spiegata morte di Simona, per i due incidenti in moto dobbiamo farci delle domande in quanto genitori. Da genitore hai sempre il dilemma dell’essere troppo duro o dell’esatto contrario. Thomas, morto in circonvallazione, l’ho visto crescere. So quanta cura mamma Giovanna e papà Gordon hanno messo nel crescere i loro figli. Eppure è successo lo stesso”.

Il dolore per Thomas Nicholson e l’ultimo saluto

“Un piccolo momento che stravolgerà per sempre la loro vite – prosegue -. Non ci sono e non ci saranno mai parole per una morte tanto improvvisa quanto inaccettabile. Per espressa richiesta che ho ricevuto dalla famiglia Nicholson ognuno di noi (e chi crede) dedichi una preghiera speciale per la memoria di Thomas”. Giovedì sarà il giorno dell’ultimo saluto al ragazzo: i funerali saranno celebrati alle 10.30, nella chiesa di San Giuseppe in Piano Maglio.