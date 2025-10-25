 Palermo, muore donna investita
Palermo, donna di 25 anni investita da un pullman muore in ospedale

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio
IN VIA BUONRIPOSO
di
PALERMO – Una donna è morta dopo esser stata investita da un pullman. La venticinquenne è arrivata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Si chiamava Grace Opoku.

A travolgerla è stato un mezzo di linea extraurbana mentre era a piedi in via Buonriposo a Palermo. L’impatto è stato violentissimo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi del 118 e il trasferimento in ospedale. La polizia municipale che sta eseguendo rilievi e indagini. Il mezzo è stato sequestrato.

Ai soccorritori del 118, i primi a lanciare l’allarme, era stato detto che la giovane donna fosse incinta. I medici dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno accertato che invece non loro era.

