Via Cuba, due incidenti in pochi minuti: donna investita da una moto

Un'auto è poi finita contro lo scooter che si trovava sull'asfalto

PALERMO- Mattina di caos in via Cuba, all’incrocio con corso Calatafimi: in pochi minuti si sono verificati due incidenti che hanno provocato un ferito e mandato il traffico in tilt. Una donna di 64 anni è infatti stata investita da uno scooter, un Honda Bali guidato da un uomo di 39 anni.

E’ caduta violentemente per terra, a soccorrerla sono stati i sanitari del 118 contattati da alcuni automobilisti di passaggio. E’ stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebebro preoccupanti. Poco dopo, un’auto è finita contro il ciclomotore coinvolto nel primo incidente: il mezzo si trovava al centro della carreggiata dopo essere finito sull’asfalto.

I rilievi e le indagini

Per la conducente di una Toyota Aygo soltanto tanta paura: come hanno accertato i sanitari, non ha riportato ferite. Sul posto sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno chiuso il tratto alla circolazione delle auto per effettuare i rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.

In un mese morti due pedoni

Si tratta dell’ennesimo incidente in cui ad avere la peggio è un pedone. Nel solo mese di novembre, in due casi, l’epilogo è stato tragico. In viale Regione Siciliana ha perso la vita Antonino Cangemi, 66 anni. Stava camminando sulla carreggiata laterale quando è stato travolto da una Smart ed è poi stato sbalzato sull’asfalto, dove un’altra auto non è riuscita a evitarlo.

Il 6 novembre è invece deceduto in ospedale Giuseppe Guarino, investito tre settimane prima da un’auto in viale Strasburgo, mentre attraversava con la moglie. A travolgerli era stata una donna di 46 anni al volante di una Peugeot 206.