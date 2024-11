Palermo, investito mentre attraversa con la moglie: muore in ospedale

La coppia era stata travolta da un'auto in viale Strasburgo

PALERMO – L’ennesimo incidente stradale a Palermo fa un’altra vittima. Un uomo di 86 anni è infatti morto in ospedale dopo essere stato investito in viale Strasburgo. Si tratta di Giuseppe Guarino, che era stato travolto il 13 ottobre da una Peugeot 206 guidata da una donna di 46 anni. Stava attraversando insieme alla moglie di 82 anni, all’altezza di via Principe di Pantelleria: la coppia era caduta violentemente sull’asfalto e l’uomo aveva avuto la peggio.

Guarino aveva infatti riportato un pesante trauma cranico-facciale e la frattura del femore, mentre la moglie era rimasta lievemente ferita. Entrambi erano stati trasportati all’ospedale dai sanitari del 118. Ricoverato a Villa Sofia, l’anziano ha lottato fino all’ultimo, ma le sue condizioni sono rpecipitate nelle ultime ore.

Automobilista indagata per omicidio stradale

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e avviare le indagini: con il decesso di Guarino, la posizione dell’automobilista si aggrava inevitabilmente. Sarà indagata per omicidio stradale. Sul corpo dell’anziano è stata disposta l’autopsia, la salma è stata traferita all’istituto di Medicina legale del Policlinico.

L’incidente in viale Regione Siciliana

Soltanto pochi giorni un altro pedone, il 66enne Antonino Cangemi, è stato investito e ucciso in viale Regione Siciliana, all’altezza dell’incrocio con via Perpignano. L’uomo, dopo essere stato travolto da una Smart guidata da un ventenne, è stato sbalzato sulla carreggiata e un’altra auto non è riuscito a evitarlo. Una dinamica agghiacciante su cui gli investigatori stanno tuttora indagando.

Anche un giovane papà ha perso la vita

E l’ultima settimana è stata segnata da altri tre gravi gravi incidenti: l’ultimo soltanto ieri, 5 novembre. Un giovane papà, Emanuele Favaloro che aveva 25 anni, ha infatti perso la vita sulla statale che collega Pioppo a Monreale, nel Palermitano. Ha perso il controllo della sua Hunday Atos ed è finito contro la parete rocciosa. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Due sedicenni in gravi condizioni

Lo scorso weekend un altro giovanissimo, il 22enne Giuseppe Graziano di Isola delle Femmine, è morto nello scontro con un trattore sulla statale 188, nel territorio di Corleone. Infine, due sedicenni sono ricoverate in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia dopo essere cadute da un monopattino in via Leonardo da Vinci. Sono state investite da un’auto che stava percorrendo lo stesso tratto di strada.