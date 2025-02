Tragedia in via Basile, i colleghi di Ilarda: “Non lo dimenticheremo”

Il 59enne lavorava al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione

PALERMO – “Mancherai a tutti. Un amico d’oro, una persona su cui era sempre possibile contare. Che tragedia, non ci crediamo ancora”. Sono le parole dei colleghi di Vito Ilarda, l’uomo di 59 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, 5 febbraio, è morto in via Ernesto Basile a Palermo.

La dinamica

Ha perso improvvisamente il controllo della sua Opel Zafira grigia ed è finito contro un cartellone pubblicitario, sullo spartitraffico. A provocare l’incidente sarebbe stato un malore: nonostante i tentativi dei sanitari del 118, per lui non c’è stato niente da fare.

Lavorava al Consiglio di giustizia amministrativa

Ilarda lavorava al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, dove in tanti lo ricordano con affetto. “Sempre con la battuta pronta, sempre con il sorriso. Una persona rara che lascia un grande vuoto”, dicono.

Stava tonando a casa

Quando è avvenuta la tragedia, Ilarda stava per tornare a casa dopo una giornata di lavoro: ancora pochi metri e sarebbe arrivato al Villaggio Santa Rosalia, dove abitava con la sua famiglia. “Ci siamo salutati col solito “babbio”(ciao signor Enzo, ciao signor Vito) – scrive Enzo condividendo il suo dolore sui social – e stamattina mi giunge questa tragedia! Riposi in pace, condoglianze alla famiglia”.

Al suo pensiero si aggiunge quello di Massimo: “Accettare queste brutte notizie è come strappare una parte di te. Ho avuto l’onore e il privilegio di poter condividere tanti anni lavorativi insieme. Riposa in pace signor Vito non ti dimenticherò mai, grazie per essere stato un collega ma soprattutto un grande amico”.

Incredulità e dolore

E ancora: “Non volevo crederci. È davvero dura accettare che non ci sei più. Un uomo dai valori sani, un grande lavoratore. Resterai per sempre nei nostri cuori, perché ci sono persone che lasciano un segno indelebile, proprio come te. Proteggi da lassù i tuoi cari”.

Quando l’auto è uscita di strada, alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Ilarda sarebbe stato già in arresto cardiaco, i medici hanno tentato di rianimarlo, ma non è rimasto che accertare il decesso. I rilievi sono stati eseguiti dall’Infortunistica della polizia municipale.