Investito da un autobus in via Libertà: è in coma farmacologico

PALERMO – È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico l’uomo investito da un autobus in pieno centro a Palermo.

M.B, 52 anni, è stato travolto dal mezzo dell’Amat ieri pomeriggio, 18 febbraio, in via Libertà all’altezza di via Gabriele D’Annunzio.

L’impatto si è rivelato violentissimo: in base alla ricostruzione effettuata dall’Infortunistica della polizia municipale, mentre la vettura della linea 101 viaggiava in direzione della Statua, l’uomo stava per attraversare. È caduto in prossimità del marciapiede, riportando un grave trauma cranico.

L’allarme e i soccorsi

I sanitari del 118 l’hanno trasportato con codice rosso all’ospedale di Villa Sofia, dove è stato operato d’urgenza: è in coma farmacologico e in tanti adesso pregano per lui, soprattutto nella zona di via Marchese di Villabianca, dove è molto conosciuto perché è titolare di uno storico negozio di fumetti e modellismo.

Mezzo dell’Amat sequestrato

Alla guida del mezzo pubblico si trovava un autista dell’Amat di 23 anni. Anche lui è stato trasportato in ospedale dove è stato effettuato l’alcol test, risultato negativo. L’autobus è stato sequestrato per eseguire ulteriori accertamenti che potrebbero essere utili alle indagini.

Le indagini

Nel frattempo, l’Infortunistica sta anche acquisendo i filmati delle telecamere che si trovano nell’area in cui si è verificato l’incidente. Dalle immagini potrebbero emergere dettagli in grado di confermare la dinamica dell’impatto.

A novembre una donna era rimasta ferita in seguito a un incidente con modalità simili. In questo caso l’impatto era verificato in via Antonio de Saliba nei pressi di piazzale John Lennon, dove una 49enne stava attraversando in prossimità delle strisce.