Contro un’auto in sosta in via Libertà: era ubriaco, ci sono quattro feriti

Un 31enne si è schiantato su una Mercedes parcheggiata

PALERMO – Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un mezzo in sosta, provocando gravi danni. L’incidente è avvenuto in via Libertà, in pieno centro a Palermo, poco prima delle tre di stanotte, 17 dicembre: un uomo alla guida di una Fiat Punto si è schiantato su una Mercedes che era parcheggiata lungo il marciapiede, all’altezza del civico 18, distruggendo la parte anteriore e la fiancata.

I soccorsi

I suoi quattro passeggeri sono rimasti tutti feriti. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno trasportati al Civico e a Villa Sofia. In seguito all’impatto hanno riportato diverse ferite, ma le loro condizioni non sono gravi.

Alcol test positivo

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno sottoposto l’uomo che si trovava alla guida della Punto, un trentunenne palermitano, all’alcol test. E’ risultato positivo con valori superiori a 2 grammi per litro, ben oltre il limite consentito.

L’incidente in piazza Amendola

Per lui, oltre al ritiro della patente è scattata la denuncia. Poche settimane fa un incidente simile si è verificato in piazza Amendola, sempre in centro a Palermo. Un uomo, anche in questo caso risultato in stato di ebbrezza, ha perso il controllo della sua Audi A3 e ha colpito ben nove auto in sosta, tutte pesantemente danneggiate.

Si tratta di una Mini Cooper, una Lancia Musa, una Citroen C3, una Chevrolet Captiva, una Renault Koleos, una Nissan Qashqai, una Ford, una Mitsubishi e una Jeep Renegade. L’auto del 37enne, andata a sua volta distrutta, è stata sequestrata.