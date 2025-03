E' il secondo pedone che perde la vita in tre giorni in città

PALERMO – È deceduto all’ospedale Civico Francesco Lo Nigro, l’anziano che era stato travolto da un’auto in via Lincoln il 4 marzo. Dopo undici giorni di agonia le sue condizioni sono precipitate: nell’impatto aveva riportato ferite interne e fratture gravissime alle costole e al femore.

La dinamica

L’incidente era avvenuto nel tratto compreso tra corso dei Mille e via Archirafi, dove erano in corso alcuni lavori sull’asfalto e non era quindi presente la segnaletica per l’attraversamento pedonale.

In base a quanto è stato ricostruito dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che sul posto hanno effettuato i rilievi, il pensionato stava attraversando all’altezza del civico 74, quando è stato travolto da un uomo al volante di una Fiat Panda. Si tratta di un sessantenne che adesso rischia l’accusa di omicidio stradale.

Secondo pedone morto in tre giorni

Lo Nigro è secondo pedone che a Palermo perde la vita nel giro di tre giorni. Giovedì, infatti, l’85enne Giuseppe Sutera, è stato investito e ucciso in piazza Tommaso Natale, in questo caso da un 78enne che era al volante di una Polo Volkswagen senza patente e senza assicurazione. Il mezzo era inoltre già stato sottoposto a sequestro.

L’incidente in piazza Tommaso Natale

L’anziano, che abitava alla Marinella, si era poco prima recato all’ufficio postale. Stava attraversando ed era già al centro della carreggiata quando è avvenuto il terribile impatto che non gli ha lasciato scampo. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

“Una scena straziante”

La tragedia è avvenuta davanti agli occhi di decine di passanti e automobilisti, un uomo che si trovava in piazza Tommaso Natale per lavoro ha raccontato a LiveSicilia quei drammatici momenti: “Una scena straziante che non dimenticherò mai”. Pochi giorni prima un altro anziano è stato investito da un’auto in corso Calatafimi, poco prima di via Quarto dei Mille: è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime.