Viale Regione, il malore e l’incidente: un uomo in gravi condizioni

Un 51enne è stato trasportato in codice rosso al Civico

PALERMO – Ha accusato un malore mentre era alla guida, poi è finito contro il guardrail, strisciando la fiancata dell’auto sulla barriera per più di cinquecento metri. È successo in viale Regione Siciliana, poco dopo il Ponte Corleone, dove un uomo è stato soccorso dal 118.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno notato la Ford C-Max guidata da B.N, 51 anni, uscire di strada. Un camionista ha intuito che qualcosa non andava e ha cercato di “proteggere” il veicolo ormai fuori controllo, evitando che venisse travolto dagli altri mezzi.

In ospedale in codice rosso

Il 51enne, di Custonaci, ma a Palermo per motivi di lavoro, è stato estratto dall’auto e trasportato all’ospedale Civico in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per effettuare i rilievi e permettere la rimozione del mezzo dalla carreggiata. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico.

La tragedia in via Ernesto Basile

Pochi giorni fa in via Ernesto Basile un uomo ha perso la vita. Vito Ilarda, 59 anni, si è sentito male e ha perso il controllo della sua Opel Zafira, finendo contro un cartellone pubblicitario. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Ilarda lavorava al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, dove in tanti l’hanno ricordato con affetto.